Urla'da arama yapılan otomobilde, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
İzmir'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu.
09.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:22
İzmir'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu.
Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde durdurulan 06 KV 590 plakalı otomobilde polis arama yaptı. Aramada bagaj ve gizli bölmelerde 7 ruhsatsız av tüfeği, 80 fişek ile 2 kasatura ele geçirildi.
Otomobilin sürücüsü E.B, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA