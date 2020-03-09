Urla'da arama yapılan otomobilde, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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Polis, İzmir, Urla, Güncel

Urla'da arama yapılan otomobilde, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

İzmir'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu.

09.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:22
Urla'da arama yapılan otomobilde, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

İzmir'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde durdurulan 06 KV 590 plakalı otomobilde polis arama yaptı. Aramada bagaj ve gizli bölmelerde 7 ruhsatsız av tüfeği, 80 fişek ile 2 kasatura ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü E.B, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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