Urla'da arama yapılan otomobilde, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi İzmir'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu.

İzmir'in Urla ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 80 fişek ile 2 kasatura bulundu. Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde durdurulan 06 KV 590 plakalı otomobilde polis arama yaptı. Aramada bagaj ve gizli bölmelerde 7 ruhsatsız av tüfeği, 80 fişek ile 2 kasatura ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü E.B, gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA