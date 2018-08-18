Urla'da 50 Kaçak Göçmen Yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için denize açılma hazırlığında olan 50 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli Koyu'nda bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde önlem alınırken, Urla'daki Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ile de bağlantı kuruldu. Yapılan ortak çalışma ile 50 kaçak göçmen karada yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- İzmir