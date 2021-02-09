Urla'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İZMİR'in Urla ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.30 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.29 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı