Urla'da 125 sığınmacı yakalandı İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 125 sığınmacı ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 125 sığınmacı ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.



Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tespit etti. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan balıkçı teknesi içerisindeki 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 sığınmacı yakalandı. Ayrıca tekne içerisinde bulunan 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.



Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA