Urla caz ve gastronomi günleri için geri sayım
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Urla caz ve gastronomi günleri için geri sayım

İzmir-Urla'da gerçekleşecek, Urla Caz ve Gastronomi Günleri, 14 Eylül'de kapılarını açıyor. Geçen sene ilki düzenlenen etkinliğe, bu sene Urla'nın gastronomik zenginlikleri de ekleniyor.

Urla caz ve gastronomi günleri için geri sayım
24.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:33

Bir hafta sürecek olan "Urla Caz ve Gastronomi Günleri" ünlü şef ve araştırmacıların ilham veren hikayeleri, sohbet ve tadım etkinlikleri, gastronomi ve caz üzerine yapılacak workshop ve atölyeler ile unutulmaz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Urla Caz ve Gastronomi günleri kapsamında yapılacak konserlerde ise Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Konser etkinlikleri; müthiş doğası ve manzarasıyla Sultanlar Vadisinde, geniş bir alanda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ayrıca etkinlik kapsamında gelirinin tamamının "Koruncuk Vakfı"na bağışlanacağı iyilik masası yemeği de düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler

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