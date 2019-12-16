Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı
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Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

16.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:44
Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Belediye Başkanı , Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA
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