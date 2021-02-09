Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

09.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:57
Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde İzmir'in Urla açıklarında Richter ölçeğine 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde İzmir'in Urla açıklarında Richter ölçeğine 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.30'da merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığı olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.29 kilometre derinliğinde olan deprem, İzmir'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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