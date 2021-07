MOTOSİKLETTEN ÜRKEREK SULAMA KANALINA DÜŞEN AT, BOĞULDU

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletten ürkerek yol kenarındaki sulama kanalına düşen faytona bağlı at boğuldu.

Bozyurt Mahallesi Kanal Yolu'nda ilerleyen Kadir Elmas (51) yönetimindeki faytona bağlı at, yanından geçen motosikletten ürktü. Faytonla birlikte sulama kanalına düşen at, boğuldu. Kadir Elmas ise son anda faytonun üzerinden atlayarak kendini kurtardı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla faytonu ve telef atı, kanaldan çıkardı. Polis, olayla igliil soruşturma başlattı.

Atın sahibi Kadir Elmas, "Yanımızdan bir motosiklet süratli şekilde geçti. At, ürkerek sulama kanalına düştü. Ben son anda faytondan atlayarak kurtuldum. Atım sulama kanalında boğularak can verdi. Bir can gitti, çok üzgünüm. Benim canımdan çok sevdiğim kızım öldü. İnanın ki çok üzgünüm. O benim kahrımı çekiyordu. Benim her şeyimdi" dedi.

Telef olan at, Nazilli Belediyesi ekiplerince uygun bir alana gömüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı