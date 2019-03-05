Ürkmezer Belediye Personelleri ile Yemekte Buluştu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından verilen, Belediye birimleri ile öğle yemeği programları devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediyesinde görev yapan Birim Müdürleri ve personeli ile öğle yemeğinde buluşurken, her birim ayrı olmak üzere düzenlenmeye devam eden yemek programlarının dördüncüsünde İnsan Kaymakları Müdürlüğü ve Basın Büro Birimi personeli ile bir araya geldi.

Sohbet havasında geçen yemeğin ardından konuşan Ürkmezer, Yaklaşık 2 yıldır birlikte güzel çalışmalar imza attığını belirterek, "Asıl olan Safranbolu'ya en iyi hizmeti verebilmek. Bu hizmetleri de sizlerin katılımları ile yapıyoruz. Beraber bizlere emanet olan Safranbolu için mesai harcadık. Harcamaya da devam ediyoruz. Mart ayında yapılacak olan seçimlere kadar yine beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Personele, gerçekleştirilen her çalışmada büyük emeklerinin bulunduğunun altını çizen Ürkmezer, "Bu nedenle ben ilk günden bu yana gerek şahsıma gerek bu güzel ilçeye verdiğiniz hizmetlerden ve özverili çalışmanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ürkmezer, konuşmanın ardından personele Sıfır Atık Projesi kapsamında üretilen bez çantalardan hediye ederken İnsan Kaynakları Müdürü Bahri Özduran ise Ürkmezer'e bir hediye takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA