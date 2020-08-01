Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı (2) ARACIN SAHİBİ: YAZIK OLDU ARACA DEDİM, BİR BAKTIM ARAÇ BİZİMSamsun'da kesime götürülen kurbanlık boğanın ürküp üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari aracın sahibi emekli Veysel Yaşar (56) o anları anlattı.

ARACIN SAHİBİ: YAZIK OLDU ARACA DEDİM, BİR BAKTIM ARAÇ BİZİM

Samsun'da kesime götürülen kurbanlık boğanın ürküp üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari aracın sahibi emekli Veysel Yaşar (56) o anları anlattı. Yaşar, "Kurban kesmek için oraya gitmiştik. Sonra bir baktık boğa kaçıyor. Boğayı arabanın üzerinde gördüm. 'Araba mahvolmuş yazık olmuş arabaya' dedim bir baktım ki bizim arabaymış. Jandarmada oradaydı geldi tutanak tuttuk. Karşı taraf da zaten 'biz ödeyeceğiz zararı' dediler öyle anlaştık. Eğer zararı karşılamazlarsa mahkemeye veriliyormuş konu. Kaskoya da sorduk bize 'Mahkemeye verilip hayvanını sahibinden alınır zararın karşılığı' dediler ancak biz bunu istemedik. Kurbanlığın sahipleriyle anlaştık. 'Ne çıkarsa masraf karşılayacağız' dediler. Aracın tavanı ezildi, tampon aynalar, ön cam gitti. Kaputta da hasar var. İlk bakışta yaklaşık 8 bin TL'lik hasar olduğunu söylediler. Daha sonra ne çıkar masraf bilmiyoruz araç şu an tamir için serviste" dedi.

'ARACI BİR AY ÖNCE ALMIŞTIK'

Aracı daha bir ay önce satın aldığını söyleyen Yaşar, "Hayvanın gözü kapalı olduğu kaçmaya çalışırken bizim araca denk gelip atlamaya çalışıyor üstüne çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Bu da Allah'tandır ne yapalım. İlginç bir olay. Sahipleriyle medeni bir şekilde anlaştık sonuçta. Orada insanlara da saldırabilirdi. Gelen mala gelsin önemli değil. Yeter ki insanlara bir şey olmasın. Aracı da daha bir ay önce almıştım. Böyle bir olay oldu. Nasip kısmet ne diyelim. Bayramda bir yere gidemedik araç olmadığı için evde kaldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA