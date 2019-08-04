Ürken atın üzerinden düşen 11 yaşındaki Mert, ağır yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ürken atın üzerinden düşen 11 yaşındaki Mert Öğe, başından ağır yaralandı.

Kocagür Mahallesi'nde oturan Mert Öğe, bugün saat 10.30 sıralarında, arkadaşının yardımıyla, evlerinin yakınındaki meraya sahipleri tarafından otlaması için bırakılan atlardan birine bindi. Öğe'nin üzerinde bulunduğu at, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle ürktü. Başının üzerine düşen Mert Öğe, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öğe, tedaviye alındı. Öğe'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Mert Öğe'nin attan düştüğünü haber alıp hastaneye gelen aile bireyleri, doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı.



Kaynak: DHA