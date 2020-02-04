Ürgüp'ün nüfusu 23 bin 40 oldu
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Ürgüp'ün nüfusu 23 bin 40 oldu

Nevşehir'in merkez ilçeden sonra en büyük ilçesi Ürgüp'ün 2019 yılı sonu itibarıyla nüfusu 23 bin 40'a ulaştı.

04.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:41
Ürgüp'ün nüfusu 23 bin 40 oldu

'in merkez ilçeden sonra en büyük ilçesi 'ün 2019 yılı sonu itibarıyla nüfusu 23 bin 40'a ulaştı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfusa göre Ürgüp'ün 804 kişi artış göstermesinin ardından 23 bin 40'a ulaştı. Nevşehir'in merkez ilçenin ardından en büyük artış gösteren ilçesi Ürgüp olurken ilçenin 2018 nüfusu 22 bin 236 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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