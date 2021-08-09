Ürgüp TOKİ konutları için doğal gaz çalışması başladı
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Ürgüp TOKİ konutları için doğal gaz çalışması başladı

Ürgüp TOKİ konutları için doğal gaz çalışması başladı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki TOKİ konutlarının doğal gazdan faydalanabilmeleri için çalışmalar başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki TOKİ konutlarının doğal gazdan faydalanabilmeleri için çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Evka Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının doğal gaza kavuşabilmesi için belediyenin girişimleri sonucu Enerya Kapadokyagaz tarafından kazı çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, TOKİ konutlarındaki vatandaşların kış mevsimine doğal gaz konforuyla gireceklerini belirterek, "Doğal gaz firmasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün itibarıyla doğal gaz kazı çalışmalarına başlıyoruz. Yoğun bir şekilde sizlerin refah ve huzur düzeyini arttıracak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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