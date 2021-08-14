Ürgüp'ten afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'daki çalışmalar destek amacıyla iş makine ve personel gönderildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'daki çalışmalar destek amacıyla iş makine ve personel gönderildi.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sel nedeniyle sıkıntıların yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatıyla damperli kamyon ile iki personel gönderildi.

Gece yola çıkan ekip, sabahın ilk ışıklarıyla ulaştıkları Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek vermeye başladı.

Başkan Aktürk, bölgede yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen talebe kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "İmkanlar ölçüsünde Türkiye'nin neresinde acil bir ihtiyaç varsa desteğe hazırız. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, bu tür afetlerden insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan