Ürgüp'ten afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürgüp'ten afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Ürgüp'ten afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'daki çalışmalar destek amacıyla iş makine ve personel gönderildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'daki çalışmalar destek amacıyla iş makine ve personel gönderildi.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sel nedeniyle sıkıntıların yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatıyla damperli kamyon ile iki personel gönderildi.

Gece yola çıkan ekip, sabahın ilk ışıklarıyla ulaştıkları Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek vermeye başladı.

Başkan Aktürk, bölgede yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen talebe kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "İmkanlar ölçüsünde Türkiye'nin neresinde acil bir ihtiyaç varsa desteğe hazırız. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, bu tür afetlerden insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Bozkurt'taki selde sular tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle etrafa kaçıştı
Bozkurt'taki selde sular tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle etrafa kaçıştı
Bozkurt'taki Selde yaşananlar tek tek ortaya çıkıyor! Cenaze törenini su bastı, canlarını zor kurtardılar
Bozkurt'taki Selde yaşananlar tek tek ortaya çıkıyor! Cenaze törenini su bastı, canlarını zor kurtardılar
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Len bırak! Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Len bırak! Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aytaç Şaşmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mete Gazoz Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürgüp'ten afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:09:28. #1.16#

title