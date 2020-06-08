Ürgüp'teki 15 caddede maske takmak zorunlu hale getirildi NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 cadde ve bulvarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 cadde ve bulvarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla bazı kararlar aldı. Buna göre; sosyal hareketliliğin oldukça fazla olduğu İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi, Ahmet Vefik Caddesi, Tevfik Fikret Caddesi, Şehit Cem Bul Caddesi, Ali Baran Numanoğlu Bulvarı, Hayri Ürgüplü Caddesi, Atatürk Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Mehmet Akif Bulvarı, Rıfat Hisarcıklıoğlu Caddesi, Dağıstanlı Çarşısı ve Güllüce Caddesi'nde, ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi, bez maske kullanımının zorunlu hale getirildi.

Kaynak: DHA