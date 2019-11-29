Ürgüp'te zabıtadan denetim

29.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:10

Ürgüp Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki fırınları, çay ocaklarını, kahvehaneleri, berberleri ve lokantaları denetledi.



Yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen ile, gramaj gibi genel kontroller yapıldı.



Zabıta ekipleri iş yerlerine denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade ederek kurallara uymaları ve riayet göstermeleri gerektiği konusunda işletme sahiplerine uyarı ve ikazlarda bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA