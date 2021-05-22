Ürgüp'te yenilenen kapalı otopark hizmete girdi
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Ürgüp'te yenilenen kapalı otopark hizmete girdi

Ürgüp'te yenilenen kapalı otopark hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ürgüp'te Belediye'nin yaptığı ihaleyi alan BELPARK Otopark firması tarafından işletilen 100 araç kapasiteli kapalı otoparkta tadilat çalışmaları tamamlanarak vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye başladı.

Ürgüp'te Belediye'nin yaptığı ihaleyi alan BELPARK Otopark firması tarafından işletilen 100 araç kapasiteli kapalı otoparkta tadilat çalışmaları tamamlanarak vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye başladı.

24 saat açık olan kapalı otopark, yaz aylarında sıcak havalarda güneşin zararlı etkilerinden, yağışlarda dolu hasarından araçları koruduğundan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Saatlik ücretlendirme ve aylık abonelik imkanının da olduğu kapalı otoparkta 24 saat görevli personel ve kamera sistemi ile araçlarınızı güvenle park edilebilecek, kapalı otopark içerisinde yaptırılan asansörle Turgut Özal Kültür Merkezi önüne direkt çıkılabilecek bir alan oluşturuldu. Geniş ve ferah araç kapasitesi ile hizmete giren Ürgüp'ün Kapalı Otoparkında tüm diğer otopark alanları gibi 15 dakika ücretsiz olarak hizmet alınabiliyor. - NEVŞEHİR

Ürgüp'te yenilenen kapalı otopark hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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