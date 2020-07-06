Ürgüp'te uyuşturucudan Afganistan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı Nevşehir'in Ürgüp ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için gelen 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için gelen 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ürgüp ilçesinde bir otelde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde istihbarı çalışmalar sonrasında ilçeye giriş yapan şüpheli araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 10 adet mermi, cam küp içerisinde 50 gram metamfetamin, alüminyum folyo içerisinde 2 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 12 adet fişek ele geçirilirken araç içerisinde bulunan Y.K., B.G., K.D., E.E., H.H. ve T.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y., Y.K, K.D., ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Afganistan uyruklu H.H. ve E.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA