Ürgüp'te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
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Ürgüp'te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Ürgüp'te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli E.K.'nin üst ve ev aramasında 11,7 gram metamfetamin, 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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