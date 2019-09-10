Ürgüp'te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı

Ürgüp'te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

10.09.2019 16:21
Ürgüp'te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir şüphelinin üzerinde 44 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışma sonrasında 1 şüphelinin yapılan üst aramasında 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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