Ürgüp'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polisin, uyuşturucu kullanıcıları ve tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanların deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlçede bir ikamete yapılan operasyonda, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi, evde bulunan Z.F. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

İlçe merkezinde E.M'nin kullandığı aracı durdurarak yapılan aramada ise 9 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.