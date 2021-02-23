Ürgüp'te uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.D. ve K.E.A'nın üzerinde ve araçlarında 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin