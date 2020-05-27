Ürgüp'te trafik kazası: 4 yaralı
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Ürgüp'te trafik kazası: 4 yaralı

Ürgüp'te trafik kazası: 4 yaralı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

27.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:25

Ürgüp'te trafik kazası: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde Ürgüp ilçesi çevreyolu devlet hastanesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametine seyreden M.B'nin sevk ve idaresindeki 27 VL 401 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Z.Ç 'nin sevk ve idaresindeki 50 UB 884 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza da iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulans ile Nevşehir2de çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada 27 LV 401 plakalı otomobilin sürücüsü olan M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ürgüp'te trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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