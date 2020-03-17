Ürgüp'te ticarethane su borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı Ürgüp Belediyesi zor zamanlarda Ürgüplü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

Ürgüp Belediyesi zor zamanlarda Ürgüplü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.



Ürgüp Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile halkın toplu olarak bir arada bulunduğu bazı ticarethanelerin kapatılması sonucunda esnafların mağduriyet yaşamaması için su borcu ödeme süresinin bir ay ötelendiği belirtildi. Uygulamaya göre son ödeme tarihi 31 Mart 2020 Salı günü olan ticarethanelere ait su fatura borçları, bir ay ötelenerek tahsil edilecek.



"Nice badireleri milletçe birlik ve beraberlik içerisinde atlattık" diyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "İnşallah korona virüs konusunda da hep birlikte el ele hükümetimizin aldığı tedbir kararlarına uyarak bu virüsü en az zararla atlatıp normal hayatımıza dönmüş olacağız. Toplumsal olarak sağlığımız için vatandaşlarımızdan ricamız 14 gün kuralına uymalarıdır. Biz Belediye olarak hijyen ve dezenfekte konusunda azami duyarlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile dün geçici olarak faaliyetleri durdurulan insanların toplu halde bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimiz ve Ürgüp'teki tüm ticarethanelerin su borcu son ödeme günü olan 31 Mart tarihini 30 Nisan Perşembe gününe öteledik" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA