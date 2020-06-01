Ürgüp'te silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ürgüp'te silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tartıştıkları kişiyi tüfekle vurarak yaralayan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Ürgüp'te silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
01.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:01

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tartıştıkları kişiyi tüfekle vurarak yaralayan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında T.Ö. yanında bulundurduğu tüfekle A.A.'yı yaraladı. Olay yerinden arkadaşları Y.Ö. ve S.D. ile kaçan T.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ö., Y.Ö. ve S.S. kasten yaralama ve yaralamaya teşebbüs suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme tablosu Haber
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme...
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Haber
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Demet Akalın Haldun Dormen Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Ürgüp'te silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:04:31. #1.14#
title