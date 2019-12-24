Ürgüp'te polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı
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Ürgüp'te polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından Ürgüp'te huzur ve asayiş uygulaması yapıldı.

24.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:15
Ürgüp'te polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından Ürgüp'te huzur ve asayiş uygulaması yapıldı.


Polis ekipleri tarafından Ürgüp ilçe genelinde yapılan uygulamada bin 242 şahsın GBT kontrolü yapılırken 29 umuma açık işyeri ve 232 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sonrasında 1 adet tabancaya ait 15 adet fişek, 1 şahsa 6136 SKM suçundan adli ve idari işlem, 14 araca cezai işlem yapılırken 3 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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