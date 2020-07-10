Ürgüp'te otel havuzuna giren 2 çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde havuza giren 2 çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde havuza giren 2 çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp'te bulunan Taşsaray Otel havuzuna yabancı uyruklu 8 ve 11 yaşındaki iki çocuk kaçak girdi. Havuzda iki çocuğun çırpındığını gören bir kişi havuza atlayarak çocukları kurtararak sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki Y.A. Ürgüp Devlet Hastanesinde 11 yaşındaki M.A. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA