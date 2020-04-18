Ürgüp'te önce dezenfekte sonra pazar alışverişi Ürgüp'te Cumartesi günleri kurulan pazarın girişi dezenfektan kabininden yapılıyor.

Ürgüp'te Cumartesi günleri kurulan pazarın girişi dezenfektan kabininden yapılıyor.

Korona virüs riskine karşı Ürgüp Belediyesi tarafından tedbir amacıyla ilçe pazar yeri girişine dezenfektan kabini yerleştirildi.

Cumartesi günleri kurulan pazar yerine gelen vatandaşların sırayla giriş yaparak alışverişe alındığı Ürgüp'te, zabıta ekipleri tarafından da ateş ölçümü yapılarak vatandaşlara maske dağıtılıyor.

Uygulamanın Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Vatandaşlarımızın sağlığı için virüs ile mücadelede her türlü üst düzey tedbir ve uygulamaları hayata geçiriyoruz. Zorunlu olmadıkça tüm vatandaşlarımızdan evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı ve tavsiyelerde bulunuyoruz ancak yaşamımızın sürekliliği içerisinde zorunlu ihtiyaçların temin edilmesi de gerekli. Azami ölçüde tedbir alarak cumartesi günleri ilçemizde kurulan pazar yerinde Covid-19 riskini en aza indiriyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA