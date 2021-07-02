Ürgüp'te 'Kasten Yaralama' Suçundan 1 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürgüp'te 'Kasten Yaralama' Suçundan 1 kişi yakalandı

Ürgüp'te 'Kasten Yaralama' Suçundan 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bıçakla bir kişi yaralayan yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bıçakla bir kişi yaralayan yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Duayeri Mahallesi'nde 25 Haziran'da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma sonucu M.K., A.B.M.'yi bıçakla yaraladı. A.B.M. hastanede tedavi altına alınırken, M.K. da polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 'Kasten Yaralama' suçundan gözaltına alınan M.K., mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köpeklerin ortaya çıkardığı cesetlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok
Köpeklerin ortaya çıkardığı cesetlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok
Polis bile zor zapt etti! Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti
Polis bile zor zapt etti! Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Alişan Hande Erçel Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Cristiano Erol Bulut Burak Elmas Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürgüp'te 'Kasten Yaralama' Suçundan 1 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:25:14. #1.15#

title