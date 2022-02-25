Ürgüp'te "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi - Haberler

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Ürgüp'te "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Ürgüp'te

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Periferik Vasküler Girişimler Derneği tarafından "ileri inme ve periferik müdahale kursu" düzenlendi.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, ilçedeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, katılımcılara başarı diledi.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimde, uzaktan bağlantı yöntemi ile bazı ameliyatlar izletildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Güncel, Haberler

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