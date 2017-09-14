Ürgüp'te İki Kök Hint Keneviri ve Esrar Ele Geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutalığına bağlı ekipler, Ürgüp ilçesinde bir evde Hint keneviri ve esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp'te bir şahsın evinde yapılan aramada iki kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 paket sarma kağıdı ve 10 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.



Şüpheli şahsın jandarmada ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR