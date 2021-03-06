Ürgüp'te fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda ikisi yabancı uyruklu kadın, 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.B'nin aracılık yaparak yabancı uyruklu kadınlar S.İ. ve G.M.H'ye fuhuş yaptırdığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.A. hakkında, "fuhşa teşvik ve aracılık yapmak" suçundan adli işlem yapılırken yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan