Ürgüp'te dolu etkili oldu

20.08.2019 17:10

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi, bir otomobilin camı kırıldı.

İlçe merkezinde saat 15.30 sıralarında dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu ile yeşil alanlar beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ilçe merkezinde bir otomobilin arka camı kırıldı. Yağışı sonrası bazı evleri su basarken, tarım arazileri de zarar gördü.



Kaynak: DHA