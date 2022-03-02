Ürgüp'te camiden hırsızlık

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir caminin muslukları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Memiş Aksoy Camisi'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, abdesthane kısmındaki üç musluğu yerinden sökerek çaldı.

Cami imamı Ali Çelebi'nin haber vermesi üzerine ola yerine gelen polis inceleme yaptı.

Zanlı ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.