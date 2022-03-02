Ürgüp'te camiden hırsızlık - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürgüp'te camiden hırsızlık

AA, Faruk Özzengin - Güncel
 - Güncelleme:
Ürgüp'te camiden hırsızlık

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir caminin muslukları çalındı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir caminin muslukları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Memiş Aksoy Camisi'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, abdesthane kısmındaki üç musluğu yerinden sökerek çaldı.

Cami imamı Ali Çelebi'nin haber vermesi üzerine ola yerine gelen polis inceleme yaptı.

Zanlı ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Faruk Özzengin - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Nevşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title