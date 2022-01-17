Ürgüp'te bin kutu makaron ele geçirildi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, jandarma ekipleri bin kutu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, jandarma ekipleri bin kutu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyazı mevkisinde F.M.A'nın kullandığı otomobilde arama yaptı.
Araçta, bin kutu bandrolsüz makaron bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Ürgüp Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldı.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri