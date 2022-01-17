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Ürgüp'te bin kutu makaron ele geçirildi

Ürgüp'te bin kutu makaron ele geçirildi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, jandarma ekipleri bin kutu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, jandarma ekipleri bin kutu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyazı mevkisinde F.M.A'nın kullandığı otomobilde arama yaptı.

Araçta, bin kutu bandrolsüz makaron bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Ürgüp Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldı.

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Nevşehir, Jandarma, Hisarcık, Ürgüp, Güncel, Haber

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