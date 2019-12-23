Ürgüp'te bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü

23.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:28

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bağ evinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyündeki bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Derinkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Yangında evde bulunan Bekir Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölükbaşı'nın Ürgüp'te ikamet ettiği, hafta sonlarında da zaman zaman bağ evinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA