Ürgüp'te Aras Kargo'da çalışan 4 kişi karantinaya alındı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Aras Kargo çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Aras Kargo çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan Aras Kargo şirketinin Ürgüp şubesinde çalışan 1 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kargo firmasında çalışan 4 kişinin de kontrol amaçlı karantinaya alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA