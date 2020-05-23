Ürgüp'te Aras Kargo'da çalışan 4 kişi karantinaya alındı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Aras Kargo çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.
23.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:26
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Aras Kargo çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan Aras Kargo şirketinin Ürgüp şubesinde çalışan 1 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kargo firmasında çalışan 4 kişinin de kontrol amaçlı karantinaya alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA