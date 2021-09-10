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Ürgüp'te "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali"

AA / Murat Asil - Haberler | Kültür Sanat
Ürgüp'te

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" kapsamında konser etkinliği düzenlendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" kapsamında konser etkinliği düzenlendi.

Festival alanında gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Gencer Savaş Bandosu sahne aldı.

Sevilen şarkıları şarkıların namelerini peş peşe icra eden Gencer Savaş Bandosu solistleri daha sonra "Dam başında sarı çiçek" gibi Ürgüp türküsünün de içerisinde yer aldığı Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi.

Gencer Savaş Bandosu'nun ardından sanatçı Niran Ünsal sahneye çıktı. Ünsal, sevilen şarkılarını seslendirirken konseri takip eden vatandaşlar da sanatçıya eşlik etti.

Öte yandan konser alanına getirilen çok sayıda sıcak hava balonu konserler boyunca görsel şölen sergiledi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ürgüp'te '49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' - Haberler
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