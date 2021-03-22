Ürgüp'te 287 gram esrar ele geçirildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir evde 287 gram kubar esrar ele geçirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir evde 287 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri Ürgüp'te H.H.E.'nin evinde yaptığı aramada 287 gram kubar esrar ele geçirdi. Ev sahibi H.H.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı