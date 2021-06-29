Ürgüp'te 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Ürgüp'te 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Ürgüp'te 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde A.T.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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