Ürgüp'te 22 İş Yeri Devlet Desteğiyle Yenilendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 22 iş yeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ürgüp Belediyesi iş birliğinde mülk sahiplerinden bir kuruş dahi alınmadan yenilendi.

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçede bulunan Dağıstanlı çarşısında hizmet veren 22 dükkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle 1 milyon 419 bin 38 lira harcanarak yenilendi. Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan bu çalışmalar doğrultusunda ise gerek mülk sahiplerinden gerekse esnaflardan bir kuruş bile para talep etmediklerini ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Çarşının yapımının ardından çarşı daha modern bir yapıya kavuştu" dedi.

Yıldız, "Sokağımızın adı Dağıstanlı sokağıdır. Bu sokakta daha önce herkesin rastgele yapı malzemeleri ile yapılan rengarenk farklı şekillerde ve gözü rahatsız edecek bir şekilde iş yerleri vardı. Esnafımızdan da bu sokak ile ilgili bir düzenleme talebi vardı. Bu talep doğrultusunda da biz esnafımıza söz vermiştik. Eve biz burayı yapalım ama zamana bırakalım dedim. Bu zaman içerisinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından verilen destekler ile yapıldı. ve Ürgüp'ümüze böyle bir eser kazandırdık. Şimdi burada yöresel mimari tarzı ile biraz daha modernize etmek suretiyle yöresel taş kullanılmasının yanı sıra iş yerlerinin kapıları aynı şekilde düzenlendi. Zemini doğal taşlatan kaplandı. Çarşımızın üstünde bulunan gölgelik ise güçlendirilmiş camdan yapıldı. İşin en iyi tarafı ise mülk sahiplerinden ve esnaflarımızdan tek kuruş para istemedik. Yani tabiri caizse belediyemizin hizmeti devletimizin bir hediyesi oldu. Bu dükkanlar yapıldıktan sonra ise çarşımız daha fazla ziyaret edilebilir bir hale geldi. Biz bundan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR