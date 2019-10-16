Ürgüp'te 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
İzmir adli makamlarınca yaralamam ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.
İzmir adli makamlarınca yaralamam ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR