Ürgüp'te 2 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürgüp'te 2 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı

Ürgüp'te 2 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı iki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı iki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki kontrollerinde sokakta karşılaştıkları A.K. ve M.P'nin üstünü aradı.

Aramada, şüphelilerin ceplerinde dört paket halinde yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan A.K. ve M.P. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Diego Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürgüp'te 2 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:53:39. #1.16#

title