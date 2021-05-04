Ürgüp'te 2 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı iki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı iki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki kontrollerinde sokakta karşılaştıkları A.K. ve M.P'nin üstünü aradı.

Aramada, şüphelilerin ceplerinde dört paket halinde yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan A.K. ve M.P. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan