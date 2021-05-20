Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
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Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda M.U. ve M.K.'nın üzerinden 0,9 gram metamfetamin, M.G. ve N.İ.'nin yapılan üst aramasında 1,9 gram bonzai, 0,7 gram metamfetamin, kenevir tohumu, N.K., E.C.Y. ve M.Ç.'nin yapılan araç ve üst aramasında 4,8 gram metamfetamin, hassas terazi, 0,3 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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