Ürgüp: "İstişareye Önem Vereceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, seçim çalışmaları kapsamında servis sürücüleri ile bir araya geldi. Sürücülerin sorunlarını dinleyerek, projelerini anlatan Ürgüp,"Yeni dönemde istişareye önem vereceğiz. Hiçbir şekilde istişare etmeden bir karar almayacağız. Herkesin kendi birimiyle ilgili kararı ortak alacağız. Karar almadan uygulamaya geçmeyeceğiz" dedi.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde BBP'den Sivas Belediye Başkanı adayı olan Doğan Ürgüp, seçim çalışmaları kapsamında Sivas Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde servis sürücüleriyle kahvaltında bir araya geldi. Sürücülerin yoğun ilgi gösterdiği programda Ürgüp, seçilmesi takdirde yapacağı projeleri anlatarak sürücülerin sorunlarını dinledi. Sivas tarih ve kültür turizmi ile öne çıkması gerektiğini vurgulayan Ürgüp bunun yapılması durumunda kentin ekonomisine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Yeni dönemde istişareye büyük önem vereceğini ifade eden Ürgüp, "Hiçbir şekilde istişare etmeden bir karar almayacağız. Herkesin kendi birimiyle ilgili kararı ortak alacağız. Karar almadan uygulamaya geçmeyeceğiz. Çünkü 'yaptım, oldu' ile olmuyor. Birinci dönemde eski sanayide bunu denedik yüzde 70 mutabakat almamıza rağmen 40-50 kişi direnen arkadaşın vesilesiyle bunu gerçekleştiremedim. Şimdi öyle yapmayacağız. Mutabakat verirseniz projeyi gerçekleştireceğiz dedik. Belediye alanlarında da bir miktar fedakarlık yaparak projenin uygulanmasına gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Servis sürücülerinin sorularını da yanıtlayan Ürgüp, seçildiği takdirde sorunları çözeceğinin de sözünü verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA