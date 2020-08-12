Ürgüp Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı Ürgüp Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ürgüp Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye binasındaki imza töreninde, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika üyesi çalışanların ücretlerine ve sosyal haklarına birinci ve ikinci yıllar için yüzde 12 oranında zam yapılmasını içeren sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Aktürk, "Ürgüp'e yakışır hizmetleri yerine getirme noktasında en önemli paydaşlarımız arasında olan çalışanlarımızın alın terinin karşılığını yeterli ve zamanında vermenin önemini fırsat buldukça vurguluyoruz. Bu doğrultuda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de çok zorlanmadık. Çünkü bizler alın terinin karşılığının tam olarak ve zamanında verilmesi gerektiği inancına sahibiz. Sözleşme, iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İmza töreninde, sendika yetkilileri ve belediye işçileri de bulundu.

Kaynak: AA