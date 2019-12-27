Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı
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Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için Ürgüp Belediyesi tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.

27.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:36
Ürgüp Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuyan havanın ve etkili olan kar yağışları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için tarafından yiyecek takviyesi yapıldı.


Ürgüp ilçesinde birçok noktaya yerleştirilen korunaklı yem ve mama kaplarına yiyecekler Belediye ekipleri tarafından bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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