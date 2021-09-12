Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali balon uçuşlarıyla devam etti - Haberler
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Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali balon uçuşlarıyla devam etti

AA / Murat Asil - Haberler | Kültür Sanat
Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali balon uçuşlarıyla devam etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.

Festivalin üçüncü günü sabah erken saatlerden itibaren ekipler sıcak hava balonlarını Göreme ve Ürgüp'teki festival alanında hazır hale getirdi. Son bir haftada ilk doz aşı yaptıranlar arasında kura ile belirlenen 100 kişi ile festival konukları, balonlardaki yerlerini aldı.

Yaklaşık 30 dakika Kapadokya semalarında süzülen balonlar, Göreme ve Ürgüp çevresindeki alanlara indi.

Etkinliğe katılan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, balon uçuşu ile festivali taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalle bölgelerini en iyi şekilde tanıtma imkanı bulduklarını belirten Aktürk, "Bölgenin güzelliklerini misafirlerimizle gökyüzünden seyretme imkanı bulduk. Bölgemizi en güzel şekilde tanıttığımıza inanıyorum ve çok yoğun bir katılım var. Bölge ve ilçe ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyorum." dedi.

Kovid-19 salgınından kurtulmanın en önemli yolunun aşı olduğunu ve festivalde bu konuya dikkat çekmek için çekiliş düzenlediklerini ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Salgından kurtulmanın yolu aşıdan geçiyor. Tüm insanlarımıza aşılarını bir an evvel yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu vesileyle festivalde sosyal bir farkındalık oluşturmak istedik ve 1 hafta boyunca ilk doz aşısını yaptıran insanlarımızın arasından seçtiğimiz 100 kişiyi de hediye olarak balonla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz."

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali balon uçuşlarıyla devam etti - Haberler
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