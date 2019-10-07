URFEST, İzmir'de tanıtılacak

07.10.2019 13:54

Şanlıurfa'da 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivalinin (URFEST) tanıtımı için, İzmir'de 9 Ekim'de etkinlik düzenlenecek.

İzmir'de faaliyet gösteren Şanlıurfa Federasyonu (ŞANFED), Basın ve Halkla İlişkiler Protokol Başkan Yardımcısı Remzi Kasanoğlu, federasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 9 Ekim'de başlayacak etkinlikte yöresel sanatçıların konser vereceğini, "sıra gecesi"nin canlandırılacağını söyledi.

Şanlıurfa'da 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivalinin (URFEST) tanıtımını da yapacaklarını vurgulayan Kasanoğlu, İzmir'deki organizasyonda 10 bin kişilik çiğ köfte dağıtılacağını belirtti.

Kasanoğlu, programı, Şanlıurfa Belediyesinin verdiği yetkiyle gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA