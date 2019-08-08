Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı

08.08.2019 18:58

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Kuaför salonu işleten Serkan Elverir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında köy okullarını gezerek berbere hiç gitmemiş çocukları saç tıraşı hediye ediyor. Euronews.com'da Görüntüle