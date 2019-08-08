Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.
Kuaför salonu işleten Serkan Elverir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında köy okullarını gezerek berbere hiç gitmemiş çocukları saç tıraşı hediye ediyor. Euronews.com'da Görüntüle