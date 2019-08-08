Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı

Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

08.08.2019 18:58
Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Kuaför salonu işleten Serkan Elverir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında köy okullarını gezerek berbere hiç gitmemiş çocukları saç tıraşı hediye ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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